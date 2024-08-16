В Альметьевске открыли бесплатные курсы военной подготовки для контрактников

В Альметьевске открылись бесплатные курсы начальной военной подготовки для желающих подписать контракт с Министерством обороны России на военную службу. Обучение проводится на базе местного отделения ДОСААФ, рассказали в пресс-службе Альметьевского района.

«Курсы предлагают два направления: общую военную подготовку и подготовку операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Программа включает в себя знания и навыки в области тактической и огневой подготовки, оказания первой медицинской помощи, а также управления беспилотными летательными аппаратами», – говорится в сообщении.

Иногородним кандидатам на время обучения предоставляют жилье. После завершения подготовки каждый курсант получит сертификат о ее прохождении. Записаться на обучение можно по телефону 8-987-007-45-83.

С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 1,7 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с новым указом Президента России о федеральной выплате в 400 тыс. рублей военным, которые в указанный период заключат контракт для службы в зоне СВО (вместо 195 тыс. ранее).

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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