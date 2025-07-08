В Альметьевске открылась выставка «Будни Героя», посвященная участникам СВО

В Картинной галерее Альметьевска открылась выставка «Будни Героя», приуроченная к Году защитника Отечества. Экспозиция рассказывает о героизме и самоотверженности жителей Альметьевска, участвующих в специальной военной операции.

На выставке представлены портреты, фотографии, документы, личные вещи бойцов, а также экспонаты, привезенные с передовой. Всего – свыше 500 предметов. Многие экспонаты были переданы родственниками военнослужащих. Особое внимание привлекают стенды, посвященные павшим героям. Посетители задерживаются у этих стендов, вспоминают, узнают знакомые лица, не скрывая слез.

Среди почетных гостей на открытии – руководитель исполнительного комитета Альметьевского района Гюзель Хабутдинова, родственники бойцов, военнослужащие, жители и гости города. Гюзель Хабутдинова отметила, что узнала на снимках многих бойцов лично – с ними она встречалась во время гуманитарных миссий.

«Это не просто фотографии и экспонаты – это живая история и пример настоящего мужества. Мы гордимся каждым нашим земляком, кто стоит на защите Родины, и бережно храним память о тех, кто отдал за нас свои жизни», – сказала она.

По завершении официальной части каждый желающий смог пообщаться с руководителем исполкома. Все обращения были внимательно выслушаны, по ним даны поручения профильным специалистам.

Выставка будет работать с 8 по 31 июля. Вход свободный. Приглашаются все желающие – чтобы своими глазами увидеть, чем живут настоящие герои, и отдать дань их подвигу.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.