В Альметьевске после масштабной модернизации открылась Центральная детская библиотека

3 ноября в Альметьевске состоялось открытие современной модельной библиотеки. Модернизация Центральной детской библиотеки прошла в рамках национального проекта «Культура».

«Сегодня проводим шикарное событие — это открытие обновленной библиотеки имени Тукая. На самом деле, это шикарное пространство, в котором каждого посетителя дружелюбно встречают за стойкой. Здесь можно взять книги, сдать при наличии читательского билета. Здесь же рядом расположена кофейня, в которую можно прийти с улицы и приятно провести время. Здесь же, в студиях, можно посетить различные мастер-классы, попробовать себя в художественном творчестве, кулинарии. Но все это должно сопровождаться авторским наследием, духовной составляющей. Библиотека остается храмом книги», — сказал глава района Тимур Нагуманов на открытии.

Грант в размере 10 млн рублей позволил обновить фонд на более чем 3 тыс. экземпляров, закупить новую мебель и современное оборудование. На региональные средства проведен капитальный ремонт библиотеки на сумму 13,8 млн рублей, а благодаря «Татнефти» благоустроена прилегающая территория библиотеки и создана доступная среда. На эти цели было направлено почти 5 млн рублей.

В прошедшем году Центральная детская библиотека им. Тукая стала одним из победителей национального проекта «Цифровая культура» на создание виртуальных концертных залов. Средства из федерального бюджета составили 300 тыс. рублей.

В планах на 2023 год — пополнять фонды библиотек не только печатными изданиями, но и электронными ресурсами, такими как «ЛитРес», «Весь Толстой в один клик», «Федор Михайлович Достоевский», «Журнальный зал», «Книгочей» и другими.

Также планируется широкоформатное подключение к интернету всех сельских библиотек, установка Wi-Fi в городских библиотеках, оборудования для видеоконференцсвязи, открытие общественных пространств для творческого развития и самореализации детей.

По решению Президента России Владимира Путина с 2019 года в РФ реализуется 13 национальных проектов в различных сферах, имеющих ключевое значение для развития государства.