В Альметьевске откроется выставка о буднях и подвигах участников СВО

Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ

С 8 по 31 июля в Картинной галерее Альметьевска пройдет выставка «Будни Героя», посвященная ежедневному труду и подвигам участников специальной военной операции.

Гости увидят экспозиции, рассказывающие о службе, героизме и семейной поддержке военнослужащих.

Семьи бойцов смогут посетить выставку бесплатно – по QR-кодам.

Официальное открытие состоится завтра, 8 июля, в 13:30. Для участия необходима предварительная регистрация по WhatsApp: 8-950-311-46-45.

Ранее, в начале марта, Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию к тому моменту ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России (сейчас уже больше – прим. Т-и), семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.