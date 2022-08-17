В Альметьевске откроется арт-резиденцию для художников России

В Альметьевске откроется арт-резиденция для местных и приезжих художников. Здесь же расположатся открытые мастерские для жителей города.

«Открытые мастерские проводятся в прогрессивных городах по всему миру. Это место, в которое может прийти любой желающий, занять стол и начать творить. Еще до открытия мы отобрали шесть резидентов, которые будут проводить бесплатные мастер-классы для жителей города каждые выходные», — рассказала «Татар-информу» куратор проекта Екатерина Удалова.

Мастер-классы будут проводиться по столярному и гончарному делу, изобразительному искусству, каллиграфии и кастомизации (изменении под конкретного покупателя — прим. Т-и) одежды. Все необходимые материалы и пространство предоставят бесплатно.

Планируется, что в арт-резиденции также будет проводиться отрытый open call для художников со всей России. «Они будут приезжать и работать в Альметьевске. Причем мы не ограничиваем их в выборе направления творчества. Это может быть скульптура, рисунок, мурал, художественное исследование, перформанс — всё что угодно. Единственное условие — работа должна быть так или иначе связана с городом или республикой в целом», — объяснила концепцию проекта Удалова.

Планируется, что арт-резиденция распахнет свои двери в сентябре этого года. Проект реализуется в рамках паблик-арт программы «Сказки о золотых яблоках». Нынешний сезон станет для нее последним, о чем ранее сообщал «Татар-информ».