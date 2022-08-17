В завершение «Сказок о золотых яблоках» Альметьевск украсят новые муралы и скульптуры

В Альметьевске пройдет заключительный сезон паблик-арт программы «Сказки о золотых яблоках», который завершит пятилетнюю программу. Темой нового сезона станет забота во всех ее проявлениях.

Организаторы планируют, что в новом сезоне будут созданы пять новых масштабных муралов, мозаика, семь скульптур и группы небольших арт-объектов. Для реализации новых идей в Альметьевск съедутся художники Marat Morik (Новосибирск), Shozzy (Москва), Erendaj (Пенза), Qbic (Казань), Владимир Абих (Екатеринбург и Санкт-Петербург), Дима Аске (Москва) и другие.

«Забота о себе и близких, окружающем мире и о том, что останется после нас, — это основные мотивы этого сезона. Так или иначе тема заботы прозвучит в каждом новом объекте. Эту тему мы выбрали неслучайно, ведь после завершения сезона наша команда покинет город. И мы с большой заботой и любовью оставляем здесь всё то, что было наработано за пять лет, и надеемся, что всё это останется жить после нас», — объяснила концепцию проекта его куратор Екатерина Удалова.

Предполагается, что часть объектов появится на улицах города и стенах его зданий уже в сентябре этого года. Впрочем, большая часть скульптур будет представлена альметьевцам позднее — весной 2023 года.

Во время работы проекта для жителей города во дворах будут организованы мастер-классы. Вместе с профессиональными художниками они смогут облагородить свои дворы, создав в ходе совместного творчества оригинальные арт-объекты.

«Мы всегда стараемся быть на одной волне с жителями города, поэтому в этом году хотели бы, чтобы и они поучаствовали в созидании красоты вокруг себя. Представьте, как приятно случайно пройти мимо объекта и знать, что ты сам приложил свою руку к его созданию», — заметила Удалова.

Уже 20 и 21 августа художница и архитектор Кристина Евстигнеева вместе с жителями города сплетет «улитку» из лозы ивы.

Паблик-арт программа «Сказки о золотых яблоках» уже пять лет реализуется Институтом исследования стрит-арта и бюро «Новь» по инициативе компании «Татнефть». Все созданные во время программы объекты в той или иной форме содержат отклик их авторов на историю нефтяного региона.