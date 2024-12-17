В Альметьевске определили пять площадок для запуска пиротехники

В Альметьевске определены пять площадок для запуска пиротехники: стоянка возле футбольного поля за стадионом «Юбилейный»; городское озеро (при толщине льда более 10 см); территория экстрим-парка; площадка на пересечении улиц Гафиатуллина и Аминова; площадка на пересечении улиц Ленина и Аминова.

Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования, в населенных пунктах района оборудовано ещё 54 площадки.

Безопасность на новогодних праздниках стала ключевой темой заседания антитеррористической комиссии Альметьевска под председательством руководителя исполкома района Гюзель Хабутдиновой.

«Новогодние праздники требуют максимальной бдительности и оперативности всех служб. Важно пресекать провокации, соблюдать требования безопасности и своевременно реагировать на любые проявления экстремизма и нетерпимости, особенно среди молодежи», — подчеркнула Хабутдинова.

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Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Альметьевскому району Главного управления МЧС России по РТ Равиль Хусаинов напомнил, что с 25 декабря 2024 года по 8 января 2025 года в республике действует особый противопожарный режим, запрещающий использование пиротехники, за исключением специально отведённых мест.

В заключение Хабутдинова призвала руководителей ответственных служб обеспечить бдительность на всех объектах города и района и строго следовать рекомендациям.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Челнах определены шесть площадок для запуска пиротехники.