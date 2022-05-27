В Альметьевске ограничат движение из-за велопарада «Алга в счастье»

29 мая в Альметьевске состоится традиционный велопарад «Алга в счастье», в связи с этим с 8.00 до 11.00 в центре города будут перекрыты дороги.

Как сообщает пресс-служба Альметьевского района, участников дорожного движения просят быть бдительными на ул. Ленина от перекрестка с проспекта Строителей до перекрестка с ул. Радищева, на ул. Белоглазова от перекрестка с ул. Мусы Джалиля до перекрестка с ул. Радищева. Также будут перекрыты выезды со дворов на ул. Гагарина.

Велопарад проводится для развития и популяризации велосипедного спорта и привлечения жителей Альметьевского района к регулярным занятиям физической культурной и спортом.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что мэр Альметьевска Тимур Нагуманов пересел на велосипед.