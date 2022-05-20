Мэр Альметьевска Тимур Нагуманов пересел на велосипед

Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов присоединился к всероссийской акции «На работу на велосипеде» и, несмотря на плохую погоду, доехал на работу на двухколесном транспорте. Руководитель призвал всех альметьевцев присоединиться к активному образу жизни.

«Самый лучший вид транспорта в любую погоду! — отметил Нагуманов. — Акция ежегодная, проходит не в первый раз, но в новом формате. В нашем городе есть шикарная инфраструктура, благодаря которой, минуя все пробки, можно проехать быстрее машины в любое место».

По наблюдениям Нагуманова, к акции присоединились многие горожане: молодые специалисты детской поликлиники во главе с заведующей, сотрудники предприятий, школьники и другие горожане, которые едут на велосипедах с флагами. «Это говорит о том, что это живая история и мы будем ее повторять», — добавил мэр.

В пресс-службе главы Альметьевского района «Татар-информу» уточнили, что акция проходит в новом формате с организацией «энергетических точек» на улицах города.

Действует семь точек: ТРК «Элмэт», кольцо ул. Ленина — проспект Строителей, ул. Белоглазова — площадка напротив ул. Гагарина, сквер «Студентов» (АГНИ), перекресток ул.Гафиатуллина — проспект Строителей, перекресток проспект Тукая — ул. Шевченко, кольцо ул. Чехова — ул. Советская.

На каждой точке волонтеры раздают специальные пакеты, куда входит набор продуктов: банан или яблоко, пастила или батончик, памятный сувенир.

Помимо этого, среди предприятий и учреждений района будут выявлены и поощрены самые активные и многочисленные по числу участники акции.