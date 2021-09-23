В Альметьевске нашли подростка, который распространил фейк о нападении на школу

В Альметьевске сотрудники правоохранительных органов установили подростка, который распространил в социальных сетях фейковое сообщение о нападении на школу №25.

Как стало известно ИА «Татар-информ», родителей подростка привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Во всех школах города проводятся профилактические беседы со школьниками и их родителями о недопущении подобных случаев.

Ранее агентство сообщало, что полицейские вместе с сотрудниками Росгвардии проверили школу в Альметьевске, на которую планировалось нападение в фейковом сообщении. После проверки школа и охрана работали в штатном режиме.