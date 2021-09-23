Сообщение о возможном нападении на школу в Альметьевске назвали фейком

В Альметьевске полицейские вместе с сотрудниками Росгвардии проверили школу №25. Как стало известно агентству, ученица этой школы накануне получила сообщение о якобы готовящемся нападении на их учебное заведение.

Эту информацию источники агентства назвали фейком, как стало известно, в настоящее время устанавливается первоисточник сообщения. Не исключено, что он находится за пределами Татарстана.

В настоящее время, как сообщили агентству в исполкоме города, школа работает в штатном режиме.

«Полиция и Росгвардия до начала учебного процесса проверили школу и прилегающую территорию. Охрана ЧОП работает в штатном режиме. Школа также работает в штатном режиме. На месте дежурят правоохранители, Росгвардия», – сообщила ИА «Татар-информ» начальник отдела по работе со СМИ Альметьевского района Татьяна Смелова.