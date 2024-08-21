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Общество 21 августа 2024 10:22

В Альметьевске на Каскаде прудов установили понтон для уток

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В Альметьевске на Каскаде прудов появился понтон для уток. Его оборудовали сотрудники МУП «ГУАД». Такая площадка поможет пернатым с легкостью выходить из воды на сушу, рассказала пресс-служба администрации города.

Жителям Альметьевска уточнили, что установленный понтон предназначен только для пернатых. Об этом также напоминает предупредительная табличка.

Помочь животным и птицам стараются не только в Альметьевске, но и в Казани, где периодически организуют «Лапу дружбы». Недавно казанцы в рамках данной акции забрали домой одну собаку и собрали 140 кг корма.

Фото: t.me/pressalmet

#Альметьевск
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