В Альметьевске на Каскаде прудов установили понтон для уток

В Альметьевске на Каскаде прудов появился понтон для уток. Его оборудовали сотрудники МУП «ГУАД». Такая площадка поможет пернатым с легкостью выходить из воды на сушу, рассказала пресс-служба администрации города.

Жителям Альметьевска уточнили, что установленный понтон предназначен только для пернатых. Об этом также напоминает предупредительная табличка.

Помочь животным и птицам стараются не только в Альметьевске, но и в Казани, где периодически организуют «Лапу дружбы». Недавно казанцы в рамках данной акции забрали домой одну собаку и собрали 140 кг корма.

Фото: t.me/pressalmet