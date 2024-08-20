Казанцы забрали домой одну собаку и собрали 140 кг корма на акции «Лапа дружбы»

В эти выходные в казанском парке «Крылья Советов» в четвертый раз прошла благотворительная акция «Лапа дружбы», где жители города могли приютить четвероногого питомца. Дом обрела одна собака, говорится в телеграм-канале Дирекции парков и скверов.

«Один пушистый участник нашел новую семью, было собрано более 140 кг сухого и влажного корма, а также много различных игрушек, амуниции и пеленок. Спасибо вам за помощь нашим четвероногим друзьям!» – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что с начала мая в рамках проекта «Казань — город без брошенных животных» в государственных ветеринарных клиниках столицы Татарстана стерилизовали 330 домашних собак.