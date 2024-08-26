В Альметьевске может появиться своя киностудия

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Во время пресс-подхода на съемках одиннадцатой части новогодней франшизы «Елки», режиссер картины Александр Карпиловский пошутил, что в Альметьевске в скором времени может появиться собственная киностудия.

«Скоро в Альметьевске будет своя киностудия — сама будет снимать», – заявил режиссер.

Слова Карпилловского о возможном запуске киностудии прокомментировал «Татар-информу» директор Благотворительного фонда «Татнефть» Ренат Мамин. Он обратил внимание, что социальная инфраструктура в Альметьевске уже сейчас позволяет «производить съемки, создавать красивый кадр, который потом увидит вся страна».

Однако на вопрос о том, есть ли у «Татнефти» планы на создание киностудии в Альметьевске, четкого ответа спикер не дал.

«Над этим вопросом работаем. Креативные индустрии — это новое, перспективное направление, которое позволяет наращивать человеческий капитал на юго-востоке [Республики], позволяет сохранять здесь людей, а также привлекать высококвалифицированных специалистов, наращивать отрасли экономики, которые не связаны с основным бизнесом компании», — добавил Мамин.