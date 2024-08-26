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В Альметьевске может появиться своя киностудия
Во время пресс-подхода на съемках одиннадцатой части новогодней франшизы «Елки», режиссер картины Александр Карпиловский пошутил, что в Альметьевске в скором времени может появиться собственная киностудия.
«Скоро в Альметьевске будет своя киностудия — сама будет снимать», – заявил режиссер.
Слова Карпилловского о возможном запуске киностудии прокомментировал «Татар-информу» директор Благотворительного фонда «Татнефть» Ренат Мамин. Он обратил внимание, что социальная инфраструктура в Альметьевске уже сейчас позволяет «производить съемки, создавать красивый кадр, который потом увидит вся страна».
Однако на вопрос о том, есть ли у «Татнефти» планы на создание киностудии в Альметьевске, четкого ответа спикер не дал.
«Над этим вопросом работаем. Креативные индустрии — это новое, перспективное направление, которое позволяет наращивать человеческий капитал на юго-востоке [Республики], позволяет сохранять здесь людей, а также привлекать высококвалифицированных специалистов, наращивать отрасли экономики, которые не связаны с основным бизнесом компании», — добавил Мамин.
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