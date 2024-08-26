Бурак Озчивит борется с Минекаевым за сердце Золушки: как в Татарстане снимают «Елки 11»

В общественном центре «Альмет» прошли съемки одной из новелл фильма «Елки 11» с участием Бурака Озчивита

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Бурак играет самого себя

Слухи о приезде Бурака Озчивита в Татарстан блуждали в сети несколько недель. Наконец, в воскресенье он прилетел в Казань и оттуда сразу же отправился в Альметьевск. С раннего утра перед общественным центром «Альмет» стали собираться люди.

Здесь проходили съемки одной из четырех новелл фильма «Елки 11». В основе – мотив классической «Золушки».

«Современная интерпретация Золушки в наших “елочных” традициях. “Елки” — это большая сказка, которая длится уже 10 лет. Золушка очень хочет увидеть принца — Бурака Озчивита. У нее все получается так, как она хотела, но не так, как предполагала», — дал краткое описание режиссер картины Александр Карпиловский.

Режиссер картины Александр Карпиловский был подписан на проект уже после Озчивита Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сам Карпиловский был подписан на проект уже после Озчивита. Бурак будет играть самого себя. Получается небольшое камео.

«Я не смотрел всех [«Елок»], но если без Озчивита, тогда мне нечего сказать», — пошутил актер Рузиль Минекаев об уникальности одиннадцатой части.

Озчивит вышел к поклонникам и охотно фотографировался со всеми желающими, но от любых комментариев прессе турецкий актер отказался. Причина — отсутствие сна и плотный график. Тем не менее подробнее о «Елках 11» рассказали коллеги Озчивита.

По признанию Марии Раскиной, амплуа хрупкой Золушки не очень соответствует ее темпераменту Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Минекаев и Золушка

Работа с иностранным артистом — волнительный опыт. Особенно для тех, кто только начинает свой путь в кино, как, например, Мария Раскина. «Довольно тяжело, но я быстро влилась», — рассказала молодая актриса.

Испытанием для нее стали шестичасовые пробы. По признанию Раскиной, амплуа хрупкой Золушки не очень соответствует ее темпераменту, однако актрисе удалось «переиграть» другую претендентку. «Я поняла, что мне это очень нужно», — вспоминает Мария.

Рузиль Минекаев, еще одна звезда «Елок», выходец из Нурлата. В прошлом году его имя гремело «из каждого утюга» после выхода нашумевшего сериала. Закрепят его популярность будущие «Елки» или нет — вопрос открытый, но к новой волне медийного обсуждения Минекаев готов.

Еще одна звезда «Елок» — выходец из Нурлата Рузиль Минекаев. Он сыграет роль парня по имени Дамир Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Если будет еще больше, если удвоится все, что было тогда, — морально я готов. Хуже не будет», — рассказал Рузиль.

В новелле Минекаев сыграет роль парня по имени Дамир. Неизвестно, каким образом история свяжет Дамира, Бурака и Альметьевск, но известно, что любовная линия будет протекать между Дамиром и Золушкой, героиней Марии Раскиной.

«У этого персонажа можно научиться человечности, пониманию и ответственности», — рассказал о своем персонаже Минекаев.

В работе над ролью Дамира Рузиль опирался на реальный прототип — своего друга, с которым он учился в Казани.

«У меня есть похожий на Дамира друг, с которым мы учились в Казани. Это человек без вторых планов, подводных камней и других мыслей», — поделился Рузиль.

Кристина Бабушкина воплотит на экране роль злой мачехи Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Мачеху в новелле сыграла звезда сериала «Бесстыжие» Кристина Бабушкина.

Создатели рассчитывают на семизначные суммы сборов

«Это классный объект. Когда мы выбирали места съемок, мы прошлись по всему общественному центру. Он многофункциональный, интересный — почему бы его не показать в кино?» — рассказала о выборе «Альмета» продюсер картины Галина Стрижевская.

Сложно сказать, какую часть бюджета занимает гонорар Озчивита, также непредсказуем бюджет новогодней комедии. Известно только, что фильм ориентируется на «семизначные» сборы.

Галина Стрижевская: «Стараемся делать так, чтобы «елочное» настроение было в декабре у всех» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Рассчитываем на хорошие, "крепенькие" сборы. Стараемся делать так, чтобы "елочное" настроение было в декабре у всех. Полные метры собирают хорошую кассу. Мы стремимся к успехам коллег, и хочется видеть семизначные суммы сборов (в долларах, – прим. Т-и)», — поделилась Стрижевская.

Съемки фильма уже почти завершены, и «Елки 11» плавно переходят на этап монтажа и постпроизводства. Фильм снимался только в Москве и Альметьевске, история охватит несколько российских городов.

«Вся канва сохранилась. "Елки" так же идут по городам, но снимаем мы в основном в Москве, и одну новеллу решили снять здесь [в Альметьевске]», — объяснила продюсер.

Через четыре месяца российский зритель увидит очередной эпизод «Ёлок» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Времени осталось не так много — уже через четыре месяца российский зритель должен увидеть очередной эпизод новогодней франшизы. «Елки — это уже сериал», – считает Карпиловский.

Появится ли AlmetWood?

«Татнефть» является одним из спонсоров «Елок 11». Татарстанская нефтяная компания также вкладывалась в десятые «Елки». О своей заинтересованности в развитии креативных индустрий в компании говорят давно, подчеркнули это и на съемках в ОЦ «Альмет».

Ренат Мамин рассказал, что «Татнефть» вкладывает значительные средства в повышение привлекательности Альметьевска и всего юго-востока республики Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Компания "Татнефть" вкладывает значительные средства в развитие социальной структуры, повышение привлекательности всего юго-востока [республики] и города Альметьевска», — рассказал директор Благотворительного фонда «Татнефть» Ренат Мамин.

По словам Мамина, социальная инфраструктура уже сейчас позволяет «производить съемки, создавать красивый кадр, который потом увидит вся страна». Также ведется широкая поддержка творческих коллективов — в эпизодических ролях и в массовке снимаются местные коллективы.

«Скоро в Альметьевске будет своя киностудия — сама будет снимать», — шутит Карпиловский.

«Татнефть» является одним из спонсоров «Елок 11» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На прямой вопрос о планах «Татнефти» на собственную киностудию в Татарстане четкого ответа не прозвучало.

«Над этим вопросом работаем. Креативные индустрии — это новое, перспективное направление, которое позволяет наращивать человеческий капитал на юго-востоке, позволяет сохранять здесь людей, а также привлекать высококвалифицированных специалистов, наращивать отрасли экономики, которые не связаны с основным бизнесом компании», — рассказал Ренат Мамин.

«Для города съемки такого масштабного проекта это очень привлекательное направление, которое мы с удовольствием будем поддерживать», — сказал руководитель исполкома Альметьевского района Айдар Каюмов.