В Альметьевске из-за аварии ряд домов остался без отопления

В Альметьевске на сегодняшнее утро зафиксирован один прорыв теплосети по адресу: ул. Гагарина, 9. Это дом с централизованным отоплением, поэтому жители домов №9 и 11 по ул. Гагарина, а также домов №52 по улице Ленина и №16, 18, 22 по улице Джалиля остались без тепла.

Как уточнили в пресс-службе Альметьевского района РТ, бригады уже работают на месте. Все необходимые работы будут завершены к вечеру, и подача тепла будет возобновлена.

«Система теплоснабжения заполнена, все котельные запущены. Серьезных аварий на центральных магистралях нет. Однако возникают некоторые локальные проблемы», — прокомментировал инцидент глава района Тимур Нагуманов.

Он также поинтересовался у жителей, есть ли тепло в квартирах после пуска тепла. «Уважаемые альметьевцы! Пожалуйста, когда сообщаете об отсутствии тепла, указывайте конкретный адрес и контактный номер телефона — только тогда мы сможем отправить информацию в Управляющую компанию для принятия мер», — отметил он.

Ранее Раис РТ Рустам Минниханов обратился к татарстанцам в связи с ухудшением погоды, о чем сообщал «Татар-информ».