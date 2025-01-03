В Альметьевске исполнили новогодние желания детей бойцов СВО

В рамках всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» руководитель исполнительного комитета Альметьевского района Татарстана Гюзель Хабутдинова исполнила новогодние желания пяти детей, поделившихся ранее своими мечтами.

Подарки получили дети, чьи отцы участвуют в специальной военной операции, а также ребята из малообеспеченных семей и дети с ограниченными возможностями здоровья.

Гюзель Хабутдинова посетила семьи, чтобы поздравить детей с праздником. Вместе с ней к ребятам пришли Дед Мороз и Снегурочка.

Ребята просили тюбинг, беспроводные наушники, сертификат в магазин спортивных товаров, телефон и спортивный зимний костюм. Их пожелания были записаны на открытках в виде игрушечных шаров, которые украшали новогоднюю елку в здании администрации.

Все желания детей были выполнены. Но на этом сюрпризы не закончились: ребята также получили сладкие подарки от главного новогоднего волшебника — Деда Мороза.

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