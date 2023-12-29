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В Альметьевске исполнили мечты двоих детей бойца СВО
Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов принял участие в республиканской «Елке желаний». Он вытянул шарик с новогоднего дерева, и ему попались семья Парфирьевых из Альметьевска.
В компании Деда Мороза и Снегурочки Тимур Нагуманов поздравил Арсения и Анастасию с наступающим Новым годом и вручил подарки, которые попросили дети.
Настя попросила велосипед, а Арсений — шведскую стенку.
Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Альметьевского района, глава семьи в настоящее время участвует в специальной военной операции.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что премьер-министр РТ Алексей Песошин исполнил мечту 6-летнего жителя Казани Карима Низамутдинова, который писал, что хочет побывать в роли машиниста. О желании ребенка политик также узнал на «Елке желаний».
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ.
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