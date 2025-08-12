В Альметьевске экстренные службы привели в режим повышенной готовности из-за угрозы БПЛА

В Альметьевске активирован режим повышенной готовности всех служб. Ситуация с угрозой атаки БПЛА находится под контролем, сообщили в пресс-службе исполкома.

«Однако не стоит поддаваться панике. В случае изменений информация будет оперативно доведена», – говорится в сообщении.

Напомним, на территории Татарстана с 7:25 по московскому времени действует режим «Беспилотная опасность».

Угроза атаки БПЛА объявлена в Казани, Елабуге, Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске. Жителей просят принять меры безопасности и спуститься в укрытия.

В аэропортах Казани и Нижнекамска объявлен режим «Ковер». Как сообщает Росавиация, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.