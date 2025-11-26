В Альметьевске дошкольники подготовили подарки для участников СВО

В детском саду «Русалочка» Альметьевска прошло мероприятие, приуроченное ко Дню матери и посвященное поддержке участников специальной военной операции. Воспитанники приняли участие в мастер-классе по сбору и упаковке чайных пакетиков, которые направят российским военнослужащим в зону СВО.

Как уточнили в администрации района, акцию организовали Штаб волонтерского движения при поддержке Союза офицерских жен и семей военнослужащих. Под руководством волонтеров и родителей дети подготовили индивидуальные наборы – в каждый вложили не только чай, но и частичку заботы и тепла.

Организаторы подчеркнули, что подобные инициативы важны сразу для двух сторон. Военнослужащие получают внимание и поддержку из дома, а дети учатся милосердию, состраданию и ответственности, ощущают свою причастность к общему делу поддержки защитников Отечества.

Все собранные наборы в ближайшее время будут отправлены в зону СВО. Акция стала частью цикла мероприятий, посвященных Дню матери, которые проходят в Альметьевске.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.