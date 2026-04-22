Общество 22 апреля 2026 11:10

В Альметьевске дорожные службы вышли на первый объект сезона

В Альметьевске дан официальный старт дорожной кампании нового сезона. Работы начались на улице Колхозной в микрорайоне Урсала, где к обновлению дорожного покрытия приступили специалисты подрядной организации «Татнефтедор».

В настоящее время подрядчик выполняет фрезерование изношенного слоя асфальтобетонного покрытия основной дороги. Общая протяженность ремонтируемого участка составит около трех километров.

Масштабный ремонт стал возможен благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

После завершения подготовительного этапа дорожные службы приступят к укладке выравнивающего слоя асфальта.

На время проведения работ на участке возможно временное сужение проезжей части и изменение схемы движения.

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, выбирать безопасную скорость и следовать указаниям временных дорожных знаков.

Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ.

#национальные проекты
