В Альметьевске благоустраивают сразу пять дворов в микрорайоне «Западные ворота»

В микрорайоне «Западные ворота» города Альметьевска полным ходом идет благоустройство сразу пяти дворов. Работы проводятся в рамках республиканской программы «Наш двор», инициированной Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Комплексное обновление охватило дворы по адресам: улица Зарипова, 5, 11, 13А, 13Б, 17 и 21. Здесь параллельно идут работы по замене асфальтового покрытия, укладке новых тротуаров и установке бордюрного камня. В каждом дворе появятся современные детские и спортивные площадки, обновленное освещение и расширенные парковочные зоны.

Темпы работ впечатляют – завершить благоустройство планируется уже в августе, чтобы жители успели оценить преображение до наступления осени.

За пять лет реализации программы «Наш двор» в Альметьевском районе уже обновили 300 дворов. В этом году к ним добавится еще 51.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что улица в Альметьевске, на которую жаловались жители, получит новый асфальт за 40 млн рублей.

Программа «Наш двор» была запущена в 2020 году по поручению Раиса РТ Рустама Минниханова. За это время в Татарстане благоустроили 5174 дворовые территории. Еще 678 дворов в 16 муниципальных образованиях региона приведут в порядок в этом году.