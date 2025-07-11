news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 11 июля 2025 12:06

Улица в Альметьевске, на которую жаловались жители, получит новый асфальт за 40 млн

Читайте нас в
Телеграм
Улица в Альметьевске, на которую жаловались жители, получит новый асфальт за 40 млн
Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ.

В Альметьевске продолжается самый масштабный за последние годы дорожный ремонт. Одним из ключевых объектов стала улица Гафиатуллина – участок, который давно вызывал нарекания у горожан из-за изношенного покрытия, колейности и ям. Обращения жителей не остались без внимания – работы уже начались.

На отрезке от проспекта Строителей до улицы Нефтяников подрядчик АО «ГУАД» приступил к фрезерованию старого асфальта. Ремонт будет вестись преимущественно в ночные часы – с 19:00 до 07:00 – чтобы минимизировать неудобства для участников движения.

Полностью улицу перекрывать не планируют: ограничение движения будет вводиться поочередно по одной полосе. Горожан просят учитывать это при планировании маршрутов.

Обновление улицы Гафиатуллина проводится при поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова и руководителя исполнительного комитета Альметьевского района Гюзель Хабутдиновой.

На реализацию проекта выделено 40 миллионов рублей.

Фото: пресс-служба Альметьевского района.

#ремонт
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
К концу недели в Татарстане немного спадет жара и прекратятся осадки

К концу недели в Татарстане немного спадет жара и прекратятся осадки

10 июля 2025
Ежемесячная выплата из маткапитала: кому положена в Татарстане

Ежемесячная выплата из маткапитала: кому положена в Татарстане

10 июля 2025