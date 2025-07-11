Улица в Альметьевске, на которую жаловались жители, получит новый асфальт за 40 млн

Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ.

В Альметьевске продолжается самый масштабный за последние годы дорожный ремонт. Одним из ключевых объектов стала улица Гафиатуллина – участок, который давно вызывал нарекания у горожан из-за изношенного покрытия, колейности и ям. Обращения жителей не остались без внимания – работы уже начались.

На отрезке от проспекта Строителей до улицы Нефтяников подрядчик АО «ГУАД» приступил к фрезерованию старого асфальта. Ремонт будет вестись преимущественно в ночные часы – с 19:00 до 07:00 – чтобы минимизировать неудобства для участников движения.

Полностью улицу перекрывать не планируют: ограничение движения будет вводиться поочередно по одной полосе. Горожан просят учитывать это при планировании маршрутов.

Обновление улицы Гафиатуллина проводится при поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова и руководителя исполнительного комитета Альметьевского района Гюзель Хабутдиновой.

На реализацию проекта выделено 40 миллионов рублей.