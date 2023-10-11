В Альметьевске без тепла остаются детсад №40 и 14 жилых домов

В Альметьевске без отопления остаются детский сад №40 и 14 жилых домов. О ситуации с запуском тепла в прямом эфире сообщил глава Альметьевского района Тимур Нагуманов.

«На территории прорвало трубу, поэтому сейчас мы ее вскрыли. В ближайшее время нам потребуется еще несколько дней. До конца всё залатаем, отремонтируем, и детсад уже полноценно будет обеспечен теплом. Этот вопрос, естественно, на постоянном контроле, и в ближайшее время, в максимально сжатые сроки мы все вопросы там снимем», — заверил мэр.

На сегодняшний день в Альметьевске тепло запущено в 844 многоквартирных домах, но в еще 14 зданиях ведутся аварийные работы, которые также планируется завершить в кратчайшие сроки.

«Сегодня основной поставщик тепла в городе и все бригады работают на земле, устраняют прорывы. Их в этом году не так много, поэтому в ближайшее время их устраним и подачу в эти 14 домов обязательно возобновим», — добавил руководитель муниципального образования.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис Татарстана Рустам Минниханов на субботнем республиканском совещании призвал контролировать пуск тепла и следить за состоянием дымоходов.