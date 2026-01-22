news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 22 января 2026 09:39

В Альметьевске 58-летняя женщина стала жертвой испанского брокера

Читайте нас в
Телеграм

58‑летняя жительница Альметьевска стала жертвой мошенника, представившегося брокером из Испании. Об этом сообщает пресс-служба ОМВД России по Альметьевском району.

Осенью прошлого года женщина познакомилась в интернете с 43‑летним «инвестором» из Барселоны. Он уверял, что вложения в криптовалюту принесут ей высокий доход при минимальных рисках.

Под его влиянием женщина зарегистрировалась на онлайн‑платформе и внесла первый взнос – 23 тысячи рублей. Затем, следуя инструкциям лжеброкера, она в течение четырех месяцев переводила деньги на неизвестные счета. Общий ущерб превысил 1,6 млн рублей, включая 685 тысяч кредитных средств.

Спустя время женщина попыталась вывести деньги и поняла, что ее обманули. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

читайте также
«Перевел 38 миллионов с папиной карты»: как работают меры по борьбе с мошенниками в РТ
«Перевел 38 миллионов с папиной карты»: как работают меры по борьбе с мошенниками в РТ
#Мошенничество #Уголовное дело #Альметьевск
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
МО: Над Татарстаном сбили один украинский беспилотник

МО: Над Татарстаном сбили один украинский беспилотник

21 января 2026
Мамадышский район отправил новый гуманитарный груз для военнослужащих СВО

Мамадышский район отправил новый гуманитарный груз для военнослужащих СВО

21 января 2026