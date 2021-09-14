В Альметьевском районе РТ от Covid-19 привито 69 тыс. взрослых жителей

В Альметьевском районе Татарстана от новой коронавирусной инфекции привито 69 тыс. взрослых жителей. Об этом во время прямого эфира сообщил глава муниципалитета Тимур Нагуманов.

«Это внушительная цифра, — подчеркнул он. — Я не устаю повторять, что у нас есть полное понимание вместе с медиками, что происходит с каждым привитым. Мы видим, что ни у одного привитого пока нет каких-либо серьезных осложнений и отклонений».

Глава района призвал альметьевцев прививаться, так как на сегодняшний день это самое важное, что нужно сделать для защиты своего здоровья.

«Очень рекомендую всем заняться прививкой. Если вы еще не прививались, то нужно это сделать», — сказал он.

За последние сутки больше всего заболевших выявили в Казани — 23 человека, в Набережных Челнах — девять, Альметьевском районе — шесть, Нижнекамском — пять.

Всего с начала пандемии Covid-19 заразились 26,1 тыс. татарстанцев, 22,7 тыс. уже выздоровели. Участие в прививочной кампании приняли 1 038 411 человек, из них 901 058 получили вторую дозу вакцины, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».