За сутки еще 52 татарстанца заболели Covid-19

Еще 52 татарстанца заразились новой коронавирусной инфекцией. Один из случаев завозной, все остальные контактные.

«17 человек госпитализировано, 35 получают лечение на дому», — передает пресс-служба Минздрава РТ.

Больше всего заболевших выявили в Казани — 23 человека, в Набережных Челнах — девять, Альметьевском районе — шесть, Нижнекамском — пять. В Елабужском, Менделеевском, Тукаевском и Чистопольском районах заболели по два человека, один случай приходится на Лениногорский район.

Всего с начала пандемии Covid-19 заразились 26,1 тыс. татарстанцев, 22,7 тыс. уже выздоровели.

Участие в прививочной кампании приняли 1 038 411 человек, из них 901 058 получили вторую дозу вакцины.