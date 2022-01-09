В Алма-Ате отпустили задержанного внештатного корреспондента RT

В Алма-Ате отпустили задержанного казахстанскими силовиками внештатного корреспондента RT Станислава Обищенко. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском».

«Внештатного корра RT, задержанного в Алма-Ате, отпустили. Станислав Обищенко связался с женой из гостиницы», — отмечается в сообщении телеканала.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Станислава Обищенко задержали в Алма-Ате.

По словам продюсера «RT Россия» Михаила Краснова, журналист находился на противоположной стороне дороги от других представителей СМИ. К нему «подъехала машина с военными — пригрозили автоматом, поставили на колени и заставили пройти в машину».