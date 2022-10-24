В Алькеевском и Пестречинском районах Татарстана обнаружены очаги африканской чумы свиней. В связи с этим сразу в нескольких муниципальных образованиях введен карантин по этому заболеванию. Соответствующие указы подписал Президент республики Рустам Минниханов.

«Установить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на территориях эпизоотического очага, угрожаемой зоны и зоны наблюдения <…>», – говорится в документах.

В Алькеевском районе эпизоотические очаг выявлен на территории общедоступных охотничьих угодий в Алькеевском районе радиусом 300 кв. метров. В угрожаемую зону попали территории, прилегающие к очагу в радиусе 20 километров, включая 38 сел, деревень и поселков Алькеевского района и 14 населенных пунктов Спасского района.

Другой очаг зафиксирован на территории охотничьего хозяйства «Радуга» в Пестречинском районе. В угрожаемую зону включены 44 села, деревни и поселка Пестречинского района, 17 – Лаишевского и восемь – Рыбно-Слободского.

В зону наблюдения помимо этих муниципалитетов вошли Аксубаевский, Алексеевский, Альметьевский, Апастовский, Арский, Атнинский, Балтасинский, Буинский, Верхнеуслонский, Высокогорский, Дрожжановский, Елабужский, Зеленодольский, Кайбицкий, Камско-Устьинский, Кукморский, Мамадышский, Нижнекамский, Новошешминский, Нурлатский, Пестречинский, Сабинский, Тетюшский, Тюлячинский, Черемшанский и Чистопольский районы.



В эпизоотических очагах запрещены заготовка дикого кабана на мясо, для изготовления чучел и других целей, а также заготовка кормов и подстилочного материала для свиней. Охота разрешена только для регулирования численности охотничьих ресурсов.

В угрожаемых зонах запрещается вывоз свиней, реализация этих животных, заготовка и вывоз мяса, отходов свиноводства, оборудования и инвентаря, используемого при содержании свиней. Кроме того, не разрешаются заготовка и вывоз кормов, проведение сельхозярмарок, а также все виды охоты, кроме той, которая проводится для регулирования численности животных.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что из-за АЧС поголовье свиней в личных подсобных хозяйствах Татарстана снизилось в три раза – с 19 тыс. до 6 тыс. голов.