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В Алексеевском районе завершился месячник культуры кряшен
На этой неделе в Алексеевском районе Татарстана, в культурном центре им. Емельянова, состоялось заключительное мероприятие месячника, посвященного культуре кряшен, компактно проживающих на территории муниципальных образований. Об этом сообщается в телеграм-канале районной администрации.
Отмечается, что в течение всего октября в соцсетях КЦ размещалась информация, отражающая быт, культуру и традиции локальной группы кряшен. Подобный проект стартовал еще в 2021 году.
Месячник завершился вечером, в программе которого были представлены известные народные песни и танцы местных кряшен. На мероприятии выступили известные артисты и фольклорные коллективы, в том числе «Бәрәнҗәр», «Айбагар», талантливые выходцы из района.
Напомним, во время послания Госсовету в октябре 2022 года Раис Рустам Минниханов подчеркнул, что народы, населяющие Татарстан, обладают богатейшим историко-культурным наследием, и объявил 2023-й Годом национальных культур и традиций в республике.
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