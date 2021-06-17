В Алексеевском районе РТ появится база данных о животных и их владельцах

Административно-техническая инспекция Алексеевского района Татарстана приступила к созданию базы данных животных. Специалисты фотографируют каждого питомца и заносят данные в специальную картотеку. Об этом пишет газета «Заря».

Также в систему будет включена информация о владельце животного. Делается это для того, чтобы в случае нападения собак на людей можно было определить их хозяев.

Кроме того, во время подомовых обходов хозяевам сообщают об ответственности за выгул собак без намордников и поводка. Согласно статье 3.7 Кодекса об административных правонарушениях РТ, за это предусмотрен штраф. Также собак, которые находятся на улицах населенных пунктов без хозяев, будут отлавливать и возвращать владельцам. Так в районе планируют сократить количество «потеряшек» и безнадзорных животных.

Данная работа усилена в связи с участившимся случаями нападения собак на жителей района, в том числе и на детей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Комитет Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике одобрил три инициативы, регулирующие ответственность хозяев за ненадлежащее обращение с животными.