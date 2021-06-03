«Норматив на животных в домах и чипирование»: комитет Госсовета РТ одобрил три инициативы

Десять кошек запретят держать в одной квартире

Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» представил председатель Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Азат Хамаев. Он отметил, что в последнее время остро встал вопрос увеличения количества безнадзорных животных как в Татарстане, так и в целом по России.

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«Люди жалуются на агрессивное поведение собак, которые сбиваются в стаи, становятся настоящей угрозой для населения, особенно для детей и людей с ограниченными возможностями. Много примеров. Буквально вчера стая собак напала на ребенка. Поэтому этот вопрос сегодня рассматривают все субъекты страны», – сказал он.

Для сокращения численности безнадзорных животных сначала необходимо устранить причины их появления. Зачастую бездомные собаки и кошки на улицах городов и других населенных пунктов – это следствие безответственного отношения владельцев к своим питомцам. В связи с этим предлагается внести изменения, устанавливающие требования обязательной регистрации животных, что позволит возвращать «потеряшек» их владельцам. Предполагается, что порядок регистрации домашних животных установит Правительство РФ.

«Владельцы животных не всегда обеспечивают их надлежащее содержание, создается антисанитарная обстановка в многоквартирных жилых домах, что может привести к причинению вреда здоровью людей. В целях упорядочения содержания домашних животных, обеспечения безопасности и законных интересов граждан предлагается в статье 5 Федерального закона № 498 предусмотреть полномочия федерального органа исполнительной власти по установлению нормативов количества домашних животных, содержащихся в жилом помещении многоквартирных домов», – сообщил докладчик.

Законопроект предлагает запрет на выгул собак без намордников и поводков за пределами специальных площадок. В соответствии с действующим законодательством безнадзорных животных, не проявляющих агрессии, после отлова, стерилизации и вакцинации возвращают на прежние места обитания. Однако учитывая их потенциальную опасность и в целях минимизации контакта с детьми и пациентами медицинских организаций предлагается установить запрет выгула собак на территории детсадов, поликлиник и больниц, детских игровых площадок.

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Животных с метками хотят вакцинировать

Согласно действующему законодательству «животные, имеющие неснимаемые и несмываемые метки, отлову не подлежат, за исключением животных без владельцев, проявляющих немотивированную агрессивность в отношении других животных и людей». Таким образом, выпущенные на прежние места обитания собаки не подлежат повторному отлову. Однако профилактический период вакцинации от бешенства составляет лишь 12 месяцев.

«В целях предупреждения распространения инфекционных заболеваний законопроектом предлагается из статьи 18 федерального закона исключить положения, предусматривающие запрет отлова животных без владельцев, имеющих неснимаемые и несмываемые или другие метки», – пояснил Хамаев.

В нашей стране отловом безнадзорных собак занимаются специальные службы, которые доставляют бродяжек в приюты. Там проводится вакцинация и стерилизация животных, а после их возвращают на прежние места обитания либо отдают владельцам (если такие находятся), умерщвляют либо оставляют в приютах до естественной смерти.

«Во многих субъектах страны приюты для животных еще не созданы, поскольку для этого требуется значительное количество времени и финансовых средств. Законопроектом предлагается установить возможность содержания отловленных животных в местах и пунктах временного содержания, не являющихся приютами», – отметил спикер.

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Людей со шпицами не пустят в кафе и супермаркеты

Следующий проект федерального закона также касается обращения с домашними животными. Авторы инициативы намерены наделить Правительство РФ полномочиями об установлении требований к посещению владельцев животных организаций общепита и магазинов продовольственных товаров.

«В последнее время все чаще складывается ситуация, при которой владельцы собак мелких пород не расстаются с ними при посещении кафе, ресторанов и супермаркетов. Зачастую граждане сажают собак в корзинки и тележки для продуктов. В связи с этим периодически возникают конфликтные ситуации на почве загрязнения животными общественных пространств и недопонимания со стороны других людей», – сообщил Азат Хамаев.

Законопроектом предлагается наделить Правительство РФ полномочиями по урегулированию данного вопроса. Эта инициатива также была поддержана депутатами.

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Котов и собак собираются чипировать

Кроме того, предлагается статью федерального закона об ответственном обращении с животными дополнить новым положением. Таким образом, на владельцев животных будет возложена обязанность по исполнению требований ветеринарного законодательства страны об учете животных.

«В настоящее время положение о чипировании предусмотрено только ветеринарным законодательством. Предусмотрено, что животные подлежат групповой идентификации и учету в целях предотвращения распространения заразных болезней. Однако всеобщее чипирование пока не распространено», – отметил докладчик.

Азат Хамаев пояснил, что идентификация и учет животных поможет решить ряд важных вопросов. К примеру, облегчит поиск потерявшихся питомцев, позволит привлечь к ответственности недобросовестного хозяина, умышленно оставившего собаку или кошку на улице, облегчит поиски хозяина собаки, напавшей на человека.