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Общество 1 декабря 2023 14:36

В Алексеевском районе по нацпроекту завершено строительство станции водоподготовки

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В Алексеевском районе по нацпроекту завершено строительство станции водоподготовки

В поселке Алексеевское завершилось строительство станции водоподготовки, проектная мощность объекта составляет 1 тыс. куб. метров воды в сутки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава муниципального образования Сергей Демидов.

Станция была построена по федеральной программе «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда».

В модульном павильоне установлены мощные фильтры очистки, механизмы напольной аэрации и обратного осмоса.

Современная система снизит уровень железа в воде и обогатит ее кислородом, значительно повысив качество. «Полный запуск станции водоподготовки состоится уже в этом месяце», — анонсировал глава Алексеевского района.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в промпарке «Алексеевское» началось строительство нескольких новых предприятий.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.

Фото: Telegram-канал Сергея Демидова.

#национальные проекты
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