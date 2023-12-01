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В Алексеевском районе по нацпроекту завершено строительство станции водоподготовки
В поселке Алексеевское завершилось строительство станции водоподготовки, проектная мощность объекта составляет 1 тыс. куб. метров воды в сутки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава муниципального образования Сергей Демидов.
Станция была построена по федеральной программе «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда».
В модульном павильоне установлены мощные фильтры очистки, механизмы напольной аэрации и обратного осмоса.
Современная система снизит уровень железа в воде и обогатит ее кислородом, значительно повысив качество. «Полный запуск станции водоподготовки состоится уже в этом месяце», — анонсировал глава Алексеевского района.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в промпарке «Алексеевское» началось строительство нескольких новых предприятий.
Фото: Telegram-канал Сергея Демидова.
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