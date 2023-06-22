В промпарке «Алексеевское» началось строительство нескольких новых предприятий

Фото: © Елена Ахманаева

В промышленном парке «Алексеевское» Алексеевского района Татарстана новые резиденты активно ведут застройку территории. На данный момент уже возведены первые технические помещения предприятий.

Фото: © Елена Ахманаева

Одними из первых к строительству приступила производственная компания «Урман». Предприятие будет производить древесный уголь и углевыжигательные печи.

Сейчас на месте будущего производства организовано строительство промышленных объектов: гаража для хранения спецтехники и офисного двухэтажного здания. Чуть позже здесь приступят к возведению цеха по изготовлению печей для переработки угля и склада для хранения сырья.

«У нас уже есть одно производство в Казани. Второе мы решили открыть в Алексеевском, потому что это удобное место — все дороги республики так или иначе ведут сюда. Сырье для производства у нас свое — есть несколько делянок по всему Татарстану. Древесина нашей местности низколиквидная и мало годится для лесопроизводства, а вот для изготовления угля подходит хорошо. Оборудование является экологически чистым и безопасным для окружающей среды, так как все продукты термического распада сжигаются. Никакого дыма от него не будет. Запуск производства планируем начать в конце этого года. Завершим строительство зданий и сооружений, а после начнем пусконаладочные работы по печам. Ориентировочно, в ноябре планируем завоз первых печей», — сообщил генеральный директор Алексей Петров.

Фото: © Елена Ахманаева

Запуск нового производства обеспечит рабочие места более чем для 30 человек. Планируется, что объем выпускаемого угля превысит 300 тонн в месяц. Продукция будет поставляться в сетевые магазины республики.

К строительным работам также приступили ООО «Эдем», ООО «Тимерлайн» и индивидуальный предприниматель Станислав Сарапкин.

ООО «Эдем» построит на территории промпарка хлебобулочный комбинат. Сейчас рабочие закладывают фундамент здания. Мощность производства будет достигать 12 тонн изделий в сутки. Предполагается, что продукцию будут реализовывать в Алексеевском районе и ряде ближайших муниципалитетов Татарстана.

Компания «Тимерлайн» займется производством винтовых свай для строительства домов и сооружений, а также будет изготавливать металлоконструкции. Сейчас территорию огораживают забором, чтобы потом можно было приступить к основному строительству.

Фото: © Елена Ахманаева

Индивидуальный предприниматель Станислав Сарапкин много лет занимается установкой окон и дверей. Но если раньше он был лишь дилером, то сейчас в его планах — запуск собственного производства по изготовлению пластиковых элементов интерьера. Строители приступили к монтажу забора, в ближайшие дни они планируют заливать фундамент для будущего цеха.

Полный запуск заявленных производств в промышленном парке позволит создать свыше 300 новых рабочих мест в районе.

Промпарк был открыт в августе 2021 года. Общая площадь территории составляет 22 гектара. Благодаря поддержке Министерства экономики Татарстана в прошлом году промпарк «Алексеевское» был дооснащён инженерной и дорожной инфраструктурой.

Материал подготовлен при участии Елены Ахманаевой.