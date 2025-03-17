Иван Гущин: Обнаруженные археологические памятники будут взяты на государственную охрану

Фото: Пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия

Комплекс археологических памятников из двух могильников и селища булгарско-золотоордынского периода обнаружен в Алексеевском районе, сообщает пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

По словам председателя Комитета РТ по ОКН Ивана Гущина, обнаруженные археологические памятники будут взяты на государственную охрану.

Археологические исследования проводились по требованию Комитета в рамках подготовки проекта реконструкции автодороги.

Ранее «Татар-информ» писал о том, что комплекс включает «Саконский могильник I», «Саконский могильник II», «Саконское селище IV» – образец быта средневекового человека и похоронного ритуала. В границах территории также были обнаружены многочисленные фрагменты круговой и лепной керамики, фрагменты костей и признаки захоронений человека.