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Культура 17 марта 2025 16:00

В Алексеевском районе обнаружили комплекс археологических памятников

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Фото: © Пресс-служба Комитета РТ по охране ОКН

Комплекс археологических памятников, состоящий из двух могильников и селища булгарско-золотоордынского периода, обнаружили в Алексеевском муниципальном районе при проведении историко-культурной экспертизы, сообщает пресс-служба Комитета РТ по охране ОКН.

«Саконский могильник I», «Саконский могильник II», «Саконское селище IV» представляют собой археологический комплекс, отражающий быт людей в средние века, а также ритуал захоронений. На территории памятников обнаружили артефакты (многочисленные фрагменты круговой и лепной керамики, фрагменты костей), которые относятся к булгарским домонгольским и золотоордынским памятникам, а также к памятникам чияликской культуры (многочисленные костные останки человека). В шурфах нашли признаки человеческих захоронений.

Фото: © Пресс-служба Комитета РТ по охране ОКН

Материалы, полученные в ходе исследований, ученые соотносят с материалами рядом расположенных селищ. Материалы предварительно датированы X-XIV вв. В южной части комплекса выявлены керамика и единичные находки, связанные с Новым временем (кон. XIX – нач. XX вв.).

Археологические исследования проводились по требованию Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия в рамках подготовки проекта реконструкции автодороги.

Фото: © Пресс-служба Комитета РТ по охране ОКН

По словам председателя Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Ивана Гущина, по итогам обнаруженные памятники археологии возьмут на государственную охрану. В настоящее время разрабатывают мероприятия, направленные на сохранение вновь выявленных объектов археологического наследия.

#Археологическая находка #памятники #комитет рт по охране объектов культурного наследия
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