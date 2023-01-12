В «Алабуге» запускают производство беспилотников и моторных лодок

Фото: пресс-служба Президента РТ

Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов провел заседание наблюдательного совета ОЭЗ «Алабуга» на площадке особой зоны. Участники заседания поддержали два проекта – по производству моторных лодок и изготовлению беспилотников, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Проект по производству моторных лодок представило ООО «Дельфин Алабуга». Корпус лодок планируется выполнить из композиционного материала на основе угле- и стеклоткани, с применением эпоксидного связующего, методом вакуумного формования. По сравнению с обычными конструкционными материалами (алюминий или сталь) композиционные материалы на основе углеткани обладают высокой прочностью и меньшей массой.

Отмечается, что сбывать товар планируется как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Объем инвестиций в проект составляет 80 млрд рублей, его реализация позволит создать 2500 новых рабочих мест. Выпускать планируется до 20 тысяч единиц в год. Сейчас на рынке РФ подобные изделия российского производства практически отсутствуют, продукт данного проекта является долгожданным не только для России, но и за ее пределами, отмечают в Агентстве инвестицинного развития РТ (АИР).

«Это большой проект. Он реальный. Есть все возможности для его реализации» – отметил Минниханов.

Фото: ОЭЗ «Алабуга»

Изготовлением беспилотных летательных аппаратов займется ООО «Альбатрос». Компания производит и поставляет беспилотные комплексы с 2017 года, а сейчас планирует расширить площадь производства до 2,2 тыс. квадратных метров и создать 400 новых рабочих мест. По информации АИР объем инвестиций в проект составит 990 млн рублей.

Ранее Минниханов осмотрел первый этап производства беспилотников, а также оценил опытное производство поддонов – центр по практическому обучению автоматизации.