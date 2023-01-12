Минниханов оценил новое производство беспилотников в «Алабуге»

Фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня посетил с рабочей поездкой особую экономическую зону «Алабуга», где в числе прочего ознакомился с новым производством беспилотных летательных аппаратов ООО «Альбатрос». В будущем здесь планируются выпускать до тысячи единиц беспилотников в год, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Отмечается, что беспилотники могут решать задачи в области мониторинга лесных пожаров, аэрофотосъемки, поставки продукции, сельского хозяйства, охраны и наблюдения, инспекции инфраструктуры, развлечения и науки.

Также Миниханов осмотрел опытное производство поддонов – центр по практическому обучению автоматизации. Здесь планируется обучать студентов образовательного центра «Алабуга – Политех» организации современных производств. Минниханов ознакомился с производственной линией и пообщался со студентами.

Отличительная черта производства – высокий уровень автоматизации, роботизации и интеграции промышленного оборудования с информационными системами управления предприятия. Это позволит подготовить высококвалифицированных специалистов, умеющих работать с автоматизированными производственными процессами.