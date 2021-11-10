В Актыныше начнется строительство дома с индивидуальным отоплением

Госжилфонд при Президенте РТ начнет строительство 24-квартирного жилого дома с индивидуальным отоплением в Актанышском районе Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Дом №14 по проспекту Мира в селе Актаныш будет возведен по республиканской программе социальной ипотеки. Четырехэтажное здание будет выполнено из кирпича, оно будет включать только один подъезд.

В доме расположатся 16 однокомнатных, четыре двухкомнатные и четыре трехкомнатные квартиры. Их общая площадь составляет более 1,2 тыс. кв. метров.

Новое жилье — с чистовой отделкой, оборудовано двухконтурными газовыми котлами, сантехникой, газовыми плитами, датчиками пожарной сигнализации, счетчиками учета воды, электроэнергии и автоматическими газоанализаторами.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что под Набережными Челнами начнется строительство дома для сотрудников бюджетной сферы.