Госжилфонд приступил к строительству дома с индивидуальным отоплением под Челнами

Государственный жилищный фонд при Президенте РТ приступил к строительству 24-квартирного дома с индивидуальным отоплением в деревне Малая Шильна Тукаевского района. Дом возводится по республиканской программе соципотеки, сообщается на сайте ГЖФ.

Кирпичный дом будет состоять из четырех этажей, в нем расположится 16 однокомнатных, четыре двухкомнатные и четыре трехкомнатные квартиры. Их общая площадь составит более 1,2 тыс. квадратных метров.

Новое жилье будет выполнено в чистовой отделке, в каждой квартире появятся двухконтурные газовые котлы, сантехника, газовые плиты, датчики пожарной сигнализации, счетчики учета воды, электроэнергии и автоматические газоанализаторы.

Инвестиционный план ГЖФ на 2021 год планирует строительство в городах и районах республики более 5 тыс. квартир на 280 тыс. кв. метров.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Госжилфонд начал строительство многоквартирного дома в Ютазинском районе РТ.