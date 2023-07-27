При реконструкции трассы М7 в Татарстане найдены погребения железного и бронзового века

В Татарстане найдены погребения эпохи железного и бронзового века. Они обнаружены на археологическом объекте, который изучается в рамках реконструкции участка трассы М7, входящего в скоростной маршрут Казань – Екатеринбург, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

«Объект археологии "Чишмабашская стоянка I" был обнаружен в 2021 году во время историко-культурной экспертизы территории, прилегающей к участку реконструкции трассы. В конце июня этого года археологи начали исследовать объект», – говорится в сообщении.

Территория стоянки была оставлена жителями еще в 17-16-х веках до н.э. Сейчас на этом месте находят осколки лепных керамических сосудов, фрагменты костей животных. Кроме того, ученые обнаружили уже около 30 погребений.

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

Помимо останков в захоронениях встречаются элементы костюма, бронзовые пряжки и височные подвески. В отдельных погребениях обнаружены бронзовые наконечники стрел. В одном случае было найдено коллективное захоронение, в котором погребено пять человек.

«Полученные материалы помогут дополнить представления ученых о материальной и духовной культуре населения Восточного Закамья в эпоху бронзы и раннего железного века», – отметили в ведомстве.

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

Все полученные находки, а также остеологический материал после лабораторного изучения будут переданы в государственный музейный фонд.