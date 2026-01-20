В Актанышском районе собрали средства и продукты для военнослужащих

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Жители Актанышского района продолжают оказывать системную и искреннюю поддержку землякам и всем военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. Помощь выражается не только в словах, но и в конкретных делах, ежедневном труде и добрых инициативах.

Ярким примером такой поддержки стал благотворительный концерт-представление, который 16 января для жителей деревни Тыннамасово дала артистическая труппа некоммерческой организации «Мы вместе». В ходе мероприятия было собрано 12 350 рублей.

Все средства будут направлены на помощь бойцам, находящимся на передовой. Участников и зрителей концерта объединило общее желание – скорейшее завершение военных действий и возвращение военнослужащих домой живыми и здоровыми.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Жителям деревни Тыннамасово выразили искреннюю благодарность за активное участие и неравнодушие к судьбе защитников Родины.

Добрые дела продолжаются и в других населенных пунктах района. В деревне Чишмы сельчане активно занимаются плетением маскировочных сетей – на сегодняшний день они завершают уже седьмую сеть, которая в ближайшее время будет отправлена на фронт.

В селе Чачерово жители объединились для приготовления домашней лапши для военнослужащих. К инициативе присоединились Ильсияр Шагиева, Ильгиза Фахразиева и Венера Муллагалиева. Им выразили особую благодарность за самоотверженный труд и вклад в общее дело.

Поддержка продолжается: 23 января в селе Казкеево артисты фонда «Мы вместе» планируют провести еще один благотворительный концерт для местных жителей.

Жители Актанышского района уверены: «Когда мы едины – мы сильны. Победа будет за нами», – говорят они.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.