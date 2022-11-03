В Актанышском районе нашли тело рыбака, который пропал шесть дней назад

Сегодня днем волонтеры достали из реки Белой, рядом с селом Татарские Ямалы Актанышского района, тело рыбака, который пропал 29 октября. Тело мужчины передали сотрудникам полиции, причина происшествия выясняется. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В течение пяти дней пропавшего рыбака искали спасатели-водолазы, волонтеры и полицейские. 31 октября удалось обнаружить его лодку с мотором, которую прибило к камышам на правом берегу реки.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что в Татарстане четвертый день ищут мужчину, который пропал на реке в Актанышском районе.

В Госинспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по РТ напоминают, что в период межсезонья повышаются и риски происшествия на воде из-за шквалистого ветра, высокой волны и понижения температуры воды. Самая важная основа безопасности на воде в такой период – спасательный жилет.

Кроме того, за отсутствие спасательных средств на борту маломерного суда полагается штраф от 15 до 20 тысяч рублей.

«После понижения температуры воздуха и температуры воды до 3-4 градусов начнется процесс ледообразования, а на отмелях заливов появятся ледовые закраины. Соответственно, на внутренних водоёмах плавание маломерных судов необходимо завершить. Обращаюсь в адрес всех судоводителей маломерных судов: работы по поднятию маломерных судов с водоёмов и консервационные работы по переводу судов на зимнее хранение необходимо провести своевременно и уже в ближайшие дни!» – отметил Главный госинспектор по маломерным судам РТ Юрий Венедиктов.