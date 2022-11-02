В Татарстане четвертый день ищут мужчину, который пропал на реке в Актанышском районе

Спасатели ЗПСО №6 четвертый день ведут поиски 39-летнего мужчины, который пропал на реке Белой в Актанышском районе республики. На данный момент к поискам подключились водолазы. Об этом «Татар-информу» стало известно от собственного корреспондента Валентина Кулагина.

Спасатели осмотрели место, где чаще всего собираются рыбаки на этой реке. Здесь обнаружили сапоги пропавшего мужчины: при этом их обнаружили в разных местах, что усложняет поиски мужчины.

Поиск пропавшего продолжаются. Подробности случившегося устанавливаются.