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Ру Тат
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Происшествия
2 ноября 2022  10:36
Павел Климчак

В Татарстане четвертый день ищут мужчину, который пропал на реке в Актанышском районе

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Спасатели ЗПСО №6 четвертый день ведут поиски 39-летнего мужчины, который пропал на реке Белой в Актанышском районе республики. На данный момент к поискам подключились водолазы. Об этом «Татар-информу» стало известно от собственного корреспондента Валентина Кулагина.

Спасатели осмотрели место, где чаще всего собираются рыбаки на этой реке. Здесь обнаружили сапоги пропавшего мужчины: при этом их обнаружили в разных местах, что усложняет поиски мужчины.

Поиск пропавшего продолжаются. Подробности случившегося устанавливаются.

 

#пропал мужчина
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