В Актанышском и Алькеевском районах РТ открылась выставка «Отец Героя»

Фото: tatarstan.er.ru

В Актанышском и Алькеевском районах Татарстана открылась выставка «Отец Героя». Экспозиция включает 45 портретов отцов военнослужащих со всего региона, чьи сыновья проявили героизм при выполнении служебного долга. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Проект стартовал при поддержке партии «Единая Россия», филиала государственного фонда «Защитники Отечества» по Республике Татарстан, Региональной общественной организации «Союз отцов» РТ и Межрегиональной общественной организации «Союз офицерских жен и семей военнослужащих».

В Актаныше выставка развернулась в районном доме культуры имени А. Авзаловой, где состоялось торжественное открытие. После завершения работы в этом районе республиканская часть экспозиции отправится в другие районы, а муниципальную часть выставки разместят в фойе администрации района. В дальнейшем выставка будет представлена в школах и других образовательных учреждениях.

В Алькееве экспозицию посетили родители Героя России Раиля Габдрахманова. С февраля 2022 года Раиль Габдрахманов участвует в специальной военной операции. Под его командованием танковая рота успешно прорвала оборону противника, уничтожив несколько единиц техники и более 35 боевиков. За проявленную доблесть он был удостоен звания Героя Российской Федерации, а также награжден медалями Суворова, «За воинскую доблесть», «За разминирование» и «За укрепление боевого содружества».

До конца года выставка «Отец Героя» посетит Аксубаевский, Новошешминский, Черемшанский, Альметьевский, Лениногорский, Муслюмовский, Азнакаевский, Ютазинский, Бавлинский и Бугульминский районы.

В рамках проекта запланированы тематические экскурсии, направленные на патриотическое воспитание молодежи. Каждый район дополняет республиканскую экспозицию фотографиями своих земляков. Завершится проект презентацией электронной версии выставки в Музее Победы.