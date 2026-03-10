В Актаныше супруге участника СВО передали орден Мужества

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В Актаныше в ходе торжественного мероприятия, посвященного Международному женскому дню, 8 Марта, глава района Ленар Зарипов вручил орден Мужества супруге участника специальной военной операции Альберта Ахметшина – Алие Ахметшиной.

Альберт Ахметшин родился 24 сентября 1979 года в Ташкенте, Республика Узбекистан. Получил образование в Пучинской средней школе, в 1994 году поступил в СПТУ-80 и освоил специальность тракториста-машиниста. С 1997 по 1999 год проходил службу в армии, после чего работал участковым уполномоченным в Староайманском сельском поселении.

Ахметшин – ветеран чеченской войны. До подписания контракта для участия в СВО он трудился в Азнакаевской нефтяной компании. 12 марта 2024 года он был призван на военную службу по контракту, а в сентябре 2024 года погиб от тяжелых ранений при выполнении боевых задач на территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.

Вручая награду, глава района обратился к супруге героя. «Алия ханум, мы искренне благодарны вам. От всей души поздравляем и желаем крепкого здоровья, терпения и стойкости», – отметил Ленар Зарипов.

Он также поздравил всех женщин, присутствующих в зале, с праздником и выразил особую благодарность матерям и женам участников специальной военной операции, а также волонтерам, которые оказывают поддержку фронту.

Глава района пригласил этих мужественных женщин подняться со своих мест. Зал встретил их продолжительными аплодисментами, выразив глубокое уважение и признательность за их вклад в поддержку защитников Родины.

