«Мама героя»: в Актаныше открылась фотовыставка, посвященная матерям защитников Родины

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В Актанышском районе Татарстана накануне Международного женского дня открылась фотовыставка «Мама героя», посвященная матерям участников специальной военной операции, награжденных орденом Мужества. Экспозиция размещена в зале торжеств районного отдела ЗАГС и стала одним из наиболее трогательных событий праздничных мероприятий, проходящих в муниципалитете в преддверии 8 Марта.

Инициатором проекта выступил глава Актанышского района Ленар Зарипов. Выставка стала продолжением республиканской инициативы «Отец героя», реализованной в Татарстане в прошлом году. Тогда в городах и районах республики были представлены фотопортреты отцов, чьи сыновья принимают участие в специальной военной операции. На снимках мужчины держали в руках фотографии своих сыновей – защитников Родины.

В Актаныше решили продолжить эту важную инициативу и посвятить отдельный проект матерям, воспитавшим героических сыновей. Для участия в фотопроекте пригласили 20 матерей земляков – участников СВО, награжденных орденом Мужества. В итоге участие приняли 13 женщин.

Фотосъемку и подготовку выставки осуществил руководитель отдела по работе со средствами массовой информации Совета Актанышского муниципального района Руслан Усманов. На портретах матери изображены в военной форме своих сыновей, в руках они держат их фотографии. Эти образы символично соединяют материнскую любовь, гордость за подвиг детей и боль утраты.

Как отметил Руслан Усманов, работа над проектом стала одной из самых сложных и эмоциональных в его профессиональной практике.

«Мы пригласили 20 матерей, из них 13 поддержали нашу идею. Собрать их в один день для фотосъемки было непросто и очень волнительно. Работать с матерями, потерявшими сыновей, тяжело – даже спустя время их душевные раны вновь оживают. Мы благодарны им за участие в проекте. К сожалению, одна из участниц проекта – Альфия Ардаширова – уже ушла из жизни. Такие проекты очень важны: это и патриотическое воспитание, и сохранение памяти о наших героях», – сказал он.

Организаторы проекта также рассматривают возможность создания документального фильма о матерях и их сыновьях – героях специальной военной операции. В нем планируется рассказать о судьбах земляков, их жизненном пути и подвиге.

Церемонию открытия выставки провела заслуженный работник культуры Республики Татарстан Рафида Нажарова. Она напомнила, что 2026 год в Татарстане объявлен Годом воинской доблести и трудового подвига.

«Чтобы быть героем, прежде всего нужно не быть трусом. Когда мы читаем о судьбах героических людей, наши сердца загораются, потому что подвиг никого не оставляет равнодушным. Он заставляет задуматься, вдохновляет и побуждает к добрым поступкам», – подчеркнула она.

На торжественном мероприятии выступил и глава Актанышского района Ленар Зарипов. Он выразил благодарность матерям, принявшим участие в проекте, а также всем родителям, воспитавшим защитников Родины.

«Сегодня мы участвуем в очень волнительном и важном событии. Этот проект – наша гордость и наша память. Он всегда будет напоминать нам, какой ценой достается мир. Имена наших героических земляков будут вписаны в историю золотыми буквами», – отметил глава района.

Обращаясь к родителям героев, он добавил:«Уважаемые родители, родные и близкие! Мы искренне благодарим вас. Вы воспитали настоящих героев. Мы склоняем головы перед вами. Их подвиг навсегда останется для нас примером мужества, силы духа и любви к Родине».

Одной из участниц проекта стала Ляйсан Мухамметова – мама участника специальной военной операции Шауката. Она призналась, что инициатива тронула ее и многих матерей, потерявших сыновей.

«Когда мне впервые сказали, что хотят сделать фотосъемку для проекта, я искренне обрадовалась. Подумала: “Слава Богу, нас тоже помнят, вспоминают о наших детях”. Эти фотографии ведь увидим не только мы – их увидят многие люди, вся страна. А когда о наших сыновьях знает и помнит страна – это очень важно», – поделилась она.

По ее словам, подобные проекты помогают сохранить память о героях.

«Очень приятно, что наших детей не забывают, что их имена остаются в памяти людей. Эти фотографии – уже история, память о наших сыновьях. Их увидят родные, друзья, знакомые. За то, что так красиво и достойно увековечили память наших детей, хочется сказать огромное спасибо. Это действительно большая честь для нас», – сказала Мухамметова.

Каждый раз, приходя к экспозиции и видя фотографии сыновей, матери переживают сложные чувства, отметила она.

«Когда приходишь сюда, смотришь на фотографии наших детей, читаешь их имена, сердце одновременно и болит, и наполняется гордостью. Наши сыновья всегда будут жить в наших сердцах, их имена не будут забыты», – подчеркнула она.

Ляйсан Мухамметова также поблагодарила руководство района и всех, кто принимал участие в создании проекта.

«Мы искренне благодарим руководство района и всех, кто принимал участие в этой большой работе. Очень важно, что нас не забывают, что разделяют нашу боль. Для нас это большая поддержка. Пусть будет мир, и пусть больше никогда не будет таких трагедий», – сказала мама героя.

Фотовыставка «Мама героя» стала не только художественным проектом, но и символом памяти, уважения и благодарности матерям, воспитавшим защитников Родины. Экспозиция напоминает о цене подвига и сохраняет истории людей, чьи имена навсегда останутся в памяти земляков.

