В Актаныше прошел концерт в поддержку бойцов СВО и волонтеров фонда «Мы вместе»

В районном Дворце культуры села Актаныш прошел благотворительный концерт, приуроченный к годовщине регистрации фонда «Мы вместе». Мероприятие объединило волонтеров, творческие коллективы и неравнодушных жителей района.

Движение «Мы вместе» с 2022 года оказывает системную помощь военнослужащим в зоне специальной военной операции. К благотворительной деятельности подключились жители всех поселений Актанышского района.

В концертной программе выступили артисты, регулярно участвующие в мероприятиях фонда, а также творческие коллективы районного Дворца культуры, учащиеся гуманитарной гимназии-интерната для одаренных детей, студенты технологического техникума и воспитанники Детской школы искусств.

Глава района Ленар Зарипов поблагодарил организаторов и участников концерта. Обращаясь к зрителям, он отметил: «Каждое слово, каждая песня сегодня – это светлая память о павших и сила для новых побед».

Отдельные слова признательности были адресованы присутствующим в зале военнослужащим.

«Тем, кто, не жалея себя, стоит за мирное небо, в самом пекле сражений. Мы вместе. И победа будет за нами. Как отцы и деды в Великую Отечественную – вы так же бережете нас. Спасибо вам огромное!» – сказал глава района.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

Материал подготовлен при участии Лейсан Газизовой