«Эти матери – опора нации»: в Актаныше прошла встреча «Мать героя»

В Актанышском технологическом техникуме прошла встреча «Мать героя», посвященная матерям военнослужащих – участников специальной военной операции, воспитавшим мужественных сыновей. Многие из героев СВО – уроженцы Актанышского района и выпускники техникума, ранее Профессионального училища № 80.

На встречу были приглашены мамы выпускников разных лет, а также сестра погибшего героя Ленара Шангареева Лениза Нургалиева. Среди участниц – Галия апа, мать Ильсура Закиева, Фирдания ханум, мать Нияза Нуруллина, Энже апа, мать Рамиля Хабирова.

Ведущий встречи, учитель истории Рустам Мусин, подчеркнул: «Эти матери – опора нации, сильные лица, стоящие на страже будущего нашего народа».

К матерям со словами благодарности и уважения обратились директор техникума Ландыш Шамсунова, начальник отдела мобилизационной работы районной администрации Насим Загрутдинов и представитель военного комиссариата района Радислав Авзалов.

От имени матерей Фирдания Нуруллина поблагодарила коллектив техникума за внимание и организацию встречи.

Ветеран Чечни и специальной военной операции Ильсур Закиев отметил значимость работы техникума по патриотическому воспитанию молодежи, выразил признательность матерям и прочитал стихотворение, которое тронуло всех присутствующих.

Память погибших героев участники почтили минутой молчания. Встреча стала напоминанием о том, что подвиг защитников Отечества и судьбы их семей остаются в центре общественного внимания.

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов отметил, что основная задача для всех органов власти сегодня – обеспечить надежный тыл бойцам, защищающим суверенитет нашей страны на передовой.