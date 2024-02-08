В Актаныше похоронили Алмаза Кашапова, возившего гуманитарные грузы в зону СВО

В селе Старое Курмашево Актанышского района прошли похороны Алмаза Кашапова, который погиб 6 февраля в аварии в Самарской области. 52-летний водитель был известен тем, что активно участвовал в организации гуманитарной помощи для бойцов в зоне СВО и доставлял грузы на своем 5-тонном автомобиле «МАЗ».

Как рассказали «Татар-информу» жители Актанышского района, 5 февраля ими был собран и подготовлен к отправке очередной груз. Это был 10-й по счету рейс Алмаза Кашапова в зону СВО.

Крупная авария произошла в Хвалынском районе Самарской области. 6 февраля в районе 15.00 на повороте у села Алексеевка столкнулись 6 автомобилей, среди них грузовик «МАЗ», за рулем которого и был погибший. Кроме того, в аварию попали «КАМАЗ», два грузовых «Мерседеса», «Рено» и минивен «Мерседес».

Проводить Алмаза Кашапова в последний путь пришли односельчане, жители района. Бывший глава Актанышского района Энгель Фаттахов напомнил, что в 2002-2006 годах тот работал его водителем.

С начала СВО Алмаз Кашапов возил из Ростова в Казанское танковое училище военное снаряжение. Когда жители Татарстана собрали гуманитарную помощь бойцам, он на своем грузовом автомобиле отправился в зону СВО. Также в поездки с ним отправлялся нынешний глава района Ленар Зарипов.

«Хороший был человек. Жизнерадостный, бескорыстный. С первого же дня искренне помогал ребятам. Мы вместе тоже ездили. Выражаем самые глубокие соболезнования семье, близким нашего друга Алмаза, всем нам. Он останется у нас в сердцах всегда улыбающимся, светлым человеком», — такими словам проводил в последний путь земляка Ленар Зарипов.

О погибшем вспоминают как об очень опытном шофере, который всю жизнь провел за рулем. В начале 2000-х он был водителем в банке, затем водителем-инкассатором. Также трудился в налоговой инспекции.

С женой Рамилей Алмаз Кашапов воспитывал двух детей.

Энже Габдуллина